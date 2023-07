Magix Micro SD Card HD Series Class10 V10 + SD Adapter Up To 80Mb/S (16Gb)

Descrizione prodotto

Modalità Full HD in tutte le tue foto

Immagini mozzafiato ogni volta che vuoi con qualità Full HD? Con Magix HD Series Class 10 puoi farlo!

Ideale per smartphone e tablet Android

La serie Magix HD è ottimizzata per le app con la sua tecnologia A1 che offre un lancio più veloce delle applicazioni e prestazioni straordinarie che cambieranno la tua esperienza con i tuoi smartphone o tablet.

La scelta di Magix per la ripresa di video in Full HD

Con Magix HD Series Class 10 sarai in grado di creare lunghe registrazioni di video Full HD usando solo il tuo smartphone!

Velocità di scrittura minimo 10 MB / sec.

La serie Magix HD è la scelta non solo per la tua elevata compatibilità, ma anche per la sua velocità di scrittura rapida di almeno 10 MB / sec. rendendolo perfetto per le attività quotidiane sui tuoi dispositivi. Insieme alla serie Con Magix HD sarai in grado di fare più scatti e trasferire i tuoi contenuti più velocemente, questo grazie alla sua eccellente velocità di lettura fino a 80 MB/sec che ti farà risparmiare tempo ogni volta che trasferisci immagini o video in Full HD.

Compatibilità

La serie Magix HD è un’ottima scelta grazie alla sua tecnologia A1 che la rende altamente compatibile con i dispositivi attualmente presenti sul mercato.

Design Resistente e Anti Shock

Le Schede di Memoria Magix sono molto adatte all’utilizzo in ambienti caratterizzati da condizioni estreme. Le nostre schede sono molto resistenti e sono sottoposte a diversi test per assicurare la qualità e la responsabilità Magix su tutti i nostri prodottti. Le nostre Micro SD sono impermeabili, resistenti agli urti, alle temperature estreme (caldo o freddo), alle forze magnetiche e ai raggi X. Insieme alle Micro SD Magix potrà dedicarsi a tutte le sue avventure senza pensare troppo alle condizioni della vostra scheda di memoria.

Perchè scegliere Magix HD Series

La serie HD ti aiuterà a catturare gli scatti migliori nel momento migliore, tutto in modalità Full HD, grazie alle sue eccezionali prestazioni e velocità di lettura che raggiungono 80 MB / s.

Clausola di Esclusione della Responsabilità

Pubblicizzato: 1GB = 1.000.000.000 bytes/Sistemi Operativi: 1GB = 1.073.741.824 bytes. La memoria a disposizione dell’utente è minore di quella pubblicizzata..

Velocità Basato su test interni utilizzando i nostri host industriali. La velocità può variare a causa dell’hardware, del software e dell’utilizzo dell’host.

Classe 10- v10

Gamma affidabile

Prodotto che unisce tradizione ed innovazione

Prodotto di ottima qualità

Prodotto creato sia per appassionati che per professionisti

Ottima idea regalo per appassionati

5,50 €