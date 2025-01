Magistrati contro la riforma della giustizia, sciopero il 27 febbraio

Il 27 febbraio 2025 si terrà uno sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia, come stabilito dall’Associazione nazionale magistrati. Oltre allo sciopero, è prevista una protesta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il documento riguardante le modalità di protesta, approvato con alcune astensioni, attua quanto deciso nell’assemblea straordinaria di dicembre 2024. I magistrati indosseranno la toga e una coccarda tricolore, esponendo all’esterno della cerimonia cartelli con frasi sul valore della Costituzione. Inoltre, abbandoneranno l’aula in forma composta quando il ministro o un suo rappresentante prenderanno la parola.

Il Comitato direttivo centrale ha invitato tutti i magistrati a partecipare alle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, indossando la toga e la coccarda. Prima dell’inizio delle cerimonie, dovranno riunirsi all’esterno e mostrare cartelli con frasi significative sul valore della Costituzione, selezionate dalla Giunta esecutiva centrale. I magistrati presenti dovranno abbandonare l’aula in modo composto nel momento in cui il ministro inizia a parlare, a meno che ragioni istituzionali non lo impediscano. I presidenti delle Ges locali, previsti per intervenire, leggeranno le stesse frasi all’inizio dei loro interventi e spiegheranno pubblicamente il loro significato, motivando così la protesta e la presenza in toga.

In aggiunta, il Comitato ha deciso di proclamare una giornata di sciopero il 27 febbraio 2025 e di lasciare al prossimo Comitato direttivo centrale l’organizzazione di ulteriori iniziative di protesta e sensibilizzazione in attuazione delle decisioni dell’assemblea straordinaria del 15 dicembre 2024. Questa mobilitazione rappresenta una manifestazione tangibile dell’impegno dei magistrati a difendere i principi fondamentali della Costituzione e a manifestare le loro posizioni critiche riguardo alla riforma della giustizia in discussione.