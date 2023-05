Magic Vs, arriva in Italia lo smartphone pieghevole Honor

Honor ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di Honor Magic Vs. Sarà possibile acquistare Magic Vs al prezzo di 1.599 euro sull’e-commerce proprietario del brand in bundle con Earbuds3 Pro, Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da 200 euro riscattabile direttamente su Hihonor.com. Sarà presto disponibile anche presso i principali rivenditori specializzati della grande distribuzione. Honor Magic Vs è il nuovo pieghevole dell’azienda, con uno spessore di 12,9 mm quando è ripiegato e un peso di 267 grammi. È dotato di una batteria da 5000 mAh, cerniera superleggera senza ingranaggi che è stata realizzata utilizzando la tecnologia di fusione in un unico pezzo, riducendo il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a quattro. la cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, come testato da TÜV Rheinland, il che equivale a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno.

Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando è aperto, Magic Vs offre un’esperienza simile a quella di un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici. È dotato di dimmer dinamico, visualizzazione notturna circadiana e dimmer PWM (Pulse Width Modulation) a 1920 Hz, la frequenza più alta mai raggiunta negli attuali mercati degli smartphone pieghevoli. Ha un sistema a tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54MP, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50MP e una fotocamera con zoom ottico 3X da 8MP, il processore è uno Snapdragon 8+ Gen 1, ed esegue l’ultima versione del sistema operativo MagicOS 7.1 basata su Android 13.