Magic: The Gathering: Novità sul film live-action in arrivo

Negli ultimi tempi, l’adattamento del popolare gioco di carte Magic: The Gathering ha suscitato l’interesse di molti fan. Legendary Pictures sta attualmente lavorando a un film live-action basato su questo franchise.

Recentemente sono emerse notizie significative riguardo a questo progetto. Come riportato da Deadline, sono stati scelti i due sceneggiatori Noah Gardner e Aidan Fitzgerald per realizzare il copione del film, prodotto da Legendary Entertainment in collaborazione con Hasbro Entertainment. I due sceneggiatori hanno una precedente esperienza con Hasbro, avendo collaborato per un film sui Power Rangers, rimasto nel cassetto, e per un progetto legato a Aquaman, anch’esso non concretizzato. Inoltre, hanno scritto la serie sci-fi Trancers, attesa su Prime Video.

Attualmente non è chiaro quale direzione seguirà il film di Magic: The Gathering, ma i creatori dispongono di un ampio materiale da cui attingere, incluse carte e romanzi. La volontà di portare Magic: The Gathering sul grande schermo è stata annunciata da Hasbro e Legendary a febbraio, con l’intento di sviluppare un universo condiviso di progetti cinematografici e televisivi.

Aggiornamenti futuri saranno forniti via Everyeye.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: cinema.everyeye.it