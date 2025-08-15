Magia musicale dei Rom con Alexian Group in Italia

L’Alexian Group, guidato da Santino Spinelli, celebra la cultura romaní con un concerto che mescola brani originali e melodie tradizionali. L’evento si propone come un viaggio attraverso la musica e la lingua dei Rom italiani, portando alla luce la ricchezza e le emozioni di un popolo millenario.

Il programma del concerto include una selezione di pezzi significativi, tra cui “Romano Dives”, “Gelem Gelem” e “Minor Swing” di Django Reinhardt, oltre ad arrangiamenti da opere di Bizet. Ogni brano offre un omaggio alla memoria e alla dignità della cultura romaní, creando un’atmosfera vibrante e incantevole.

Tra gli artisti che compongono l’Alexian Group si trovano Santino Spinelli alla voce e fisarmonica, Evedise Spinelli all’arpa e canto rom, David Perpetuini al clarinetto e sax soprano, Gualtiero Lamagna alla chitarra e bouzuki, Davide Chiarelli alle percussioni e la danzatrice Corisonqo.

I biglietti possono essere acquistati a un prezzo di € 12,00 per un posto unico non numerato, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Sono disponibili anche pacchetti per più concerti. Acquistando un biglietto, è possibile partecipare a un’apericena prima dell’evento.

I biglietti possono essere acquistati online, presso i punti vendita Vivaticket in Italia, tramite call center e direttamente il giorno del concerto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite email o telefono.