27.5 C
Roma
venerdì – 15 Agosto 2025
Musica

Magia musicale dei Rom con Alexian Group in Italia

Da StraNotizie
Magia musicale dei Rom con Alexian Group in Italia

L’Alexian Group, guidato da Santino Spinelli, celebra la cultura romaní con un concerto che mescola brani originali e melodie tradizionali. L’evento si propone come un viaggio attraverso la musica e la lingua dei Rom italiani, portando alla luce la ricchezza e le emozioni di un popolo millenario.

Il programma del concerto include una selezione di pezzi significativi, tra cui “Romano Dives”, “Gelem Gelem” e “Minor Swing” di Django Reinhardt, oltre ad arrangiamenti da opere di Bizet. Ogni brano offre un omaggio alla memoria e alla dignità della cultura romaní, creando un’atmosfera vibrante e incantevole.

Tra gli artisti che compongono l’Alexian Group si trovano Santino Spinelli alla voce e fisarmonica, Evedise Spinelli all’arpa e canto rom, David Perpetuini al clarinetto e sax soprano, Gualtiero Lamagna alla chitarra e bouzuki, Davide Chiarelli alle percussioni e la danzatrice Corisonqo.

I biglietti possono essere acquistati a un prezzo di € 12,00 per un posto unico non numerato, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Sono disponibili anche pacchetti per più concerti. Acquistando un biglietto, è possibile partecipare a un’apericena prima dell’evento.

I biglietti possono essere acquistati online, presso i punti vendita Vivaticket in Italia, tramite call center e direttamente il giorno del concerto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite email o telefono.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Tecnico Frigorista – Laives
Articolo successivo
Maresca guida il Chelsea verso il successo mondiale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.