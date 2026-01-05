12.7 C
Roma
lunedì – 5 Gennaio 2026
Spettacolo

Magia a Palermo per l’Epifania

Da stranotizie
Magia a Palermo per l’Epifania

Un doppio spettacolo di magia per i bambini celebra la fine delle feste natalizie con sorrisi e divertimento. Il 6 gennaio, la Cittadella dell’Artigianato di Palermo in via Generale Magliocco ospita “Magia & Show”, un evento pensato per tutta la famiglia, con due spettacoli che si svolgeranno dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30.

Gli artisti della Mad, vestiti da mascotte e supereroi amati dai più piccoli, coinvolgeranno il pubblico con giochi di fuoco, bolle di sapone, micro magia comica, mangiaspade e un dragone illuminato a Led, offrendo uno spettacolo unico e ricco di sorprese.

L’evento unisce magia, intrattenimento e personaggi iconici in un’esperienza emozionante e interattiva per bambini e famiglie. La partecipazione è gratuita, rendendo questa occasione un appuntamento imperdibile dell’Epifania a Palermo.

Articolo precedente
AI rivoluziona le pulizie domestiche in Italia
Articolo successivo
La Natura in Casa per la Salute
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.