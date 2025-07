Maggioranza in crisi: il consiglio comunale salta di nuovo

La recente seduta del consiglio comunale, prevista per questa sera, è stata annullata a causa della mancanza del numero legale, evidenziando le fragilità della maggioranza che sostiene la giunta Corrarati. L’assenza dei consiglieri di opposizione, che hanno scelto di non partecipare per sfruttare le difficoltà numeriche della maggioranza, ha impedito il raggiungimento del quorum necessario.

Questa situazione si verifica dopo le dimissioni di tre consiglieri – Scarafoni, Zanin e Salvadori – che hanno ulteriormente indebolito la posizione della giunta. Se l’opposizione dovesse mantenere questa strategia e rimanere compatta, potrebbe potenzialmente mettere a rischio l’amministrazione comunale.

Tuttavia, alcuni partiti di opposizione non sembrano ancora pronti a intraprendere una linea così radicale. Nonostante questo, l’azione di oggi invia un segnale chiaro: le forze del centrosinistra e le liste civiche intendono sfidare la stabilità del governo cittadino, sottolineando le difficoltà della maggioranza anche nel gestire le dinamiche formali del dibattito consiliare.