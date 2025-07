Maggioranza in crisi a Longiano, consigliere passa alla minoranza

Un significativo cambiamento politico si verifica a Longiano, dove il consigliere Giuseppe Lucio ha ufficializzato la sua uscita dalla maggioranza che sostiene il sindaco Mauro Graziano per unirsi alla minoranza. Questa decisione culmina un periodo di disagio che Lucio, consulente finanziario di 63 anni, aveva manifestato in varie occasioni votando spesso in modo divergente rispetto al gruppo di appartenenza.

In una nota, Lucio ha spiegato di aver riflettuto a lungo prima di giungere a questa conclusione. Originariamente entusiasta di partecipare alla lista civica della maggioranza, ha avvertito come l’entusiasmo iniziale si sia affievolito. Ha evidenziato come la sua aspirazione di contribuire alle decisioni del consiglio sia stata limitata e si sia sentito poco coinvolto nei processi decisionali, accettando in alcune occasioni scelte con cui non si trovava d’accordo per mantenere lo spirito di gruppo.

Dopo un incontro con il sindaco e il capogruppo, in cui gli è stata chiesta una decisione sul suo futuro, Lucio ha scelto di trasferirsi al gruppo di minoranza “Siamo Longiano”, che considera più in linea con le sue idee e il suo modo di operare.

I consiglieri di minoranza hanno accolto positivamente questa scelta, sottolineando la debolezza della maggioranza attuale e considerando il passaggio di Lucio come un segno di scontento generale nei confronti dell’amministrazione. Inoltre, hanno espresso fiducia che l’esperienza del nuovo membro contribuirà a rafforzare ulteriormente il loro gruppo.