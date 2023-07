Maggioli fissa forchetta per IPO. Punta a capitalizzazione da 443 milioni

– Maggioli, gruppo romagnolo che si occupa d’innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, professionisti e aziende, ha fissato la forchetta per la quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan EGM, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il range di prezzo è stata fissato tra un minimo di 13,20 e un massimo di 15,50 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money compreso tra 290 milioni e 341 milioni di euro e un equity value post-money compreso tra 377 milioni e 443 milioni di euro.

È previsto che l’offerta comprenda: massime 6.600.000 azioni da offrire in sottoscrizione rivenienti dall’aumento di capitale l’effettivo numero sarà determinato in prossimità della chiusura del collocamento; e massime 2.800.000 azioni poste in vendita dall’azionista Pacri holding controllata dalla famiglia Maggioli. Inoltre, è prevista la concessione di un’opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators per l’acquisto di 900.000 azioni, pari a circa il 10% delle azioni oggetto del collocamento.

La raccolta attesa è compresa tra 136 e 159,7 milioni di euro, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Nel dettaglio: tra 87,1 e 102,3 milioni di euro in aumento di capitale; tra 48,8 e 57,4 milioni di euro per la parte in vendita compresa greenshoe, il cui controvalore è compreso tra 11,9 e 14 milioni di euro.

Assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 36% del capitale.

L’ammissione è ora prevista per l’11 luglio 2023 invece della prima data ipotizzata al 3 luglio, con l’inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti, ovvero entro la metà del mese.