Magdeburgo, auto contro mercatino di Natale: morti e feriti

Il 20 dicembre 2024, una tragica incidente ha avuto luogo a Magdeburgo, in Germania, quando un’auto ha travolto una folla al mercatino di Natale. Alla guida della vettura, una BMW, c’era un uomo che è stato successivamente arrestato dalla polizia. Secondo i primi rapporti, ci sarebbero stati almeno 11 morti e circa 60 feriti, anche se le autorità avvertono che queste cifre sono preliminari e potrebbero cambiare. La notizia dell’incidente è stata resa nota intorno alle 19:04.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha commentato la situazione, facendo riferimento a immagini che suggerirebbero che si tratti di un attentato, sebbene le indagini siano ancora in corso. Tajani ha anche comunicato che al momento non risultano coinvolti cittadini italiani e che i consolati stanno monitorando la situazione attentamente. Ha avuto contatti con l’unità di crisi dell’ambasciata italiana e con la polizia tedesca per ottenere informazioni aggiornate.

Il mercatino di Natale, molto frequentato e situato in prossimità del municipio, è stato immediatamente preso d’assalto da ambulanze e paramedici, come dimostrano diversi video diffusi sui social media. Le immagini mostrano scene di panico, con persone in fuga e soccorritori che tentano di prestare aiuto alle vittime.

La polizia e le autorità locali non hanno escluso la possibilità che si tratti di un attacco deliberato, e le indagini sono in fase di sviluppo per chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del conducente. L’atmosfera di festa del mercatino di Natale è stata bruscamente interrotta da questo evento drammatico, che ha lasciato la comunità in stato di shock.

Le informazioni continuano a emergere e le autorità chiedono a chiunque abbia assistito all’incidente di fornire testimonianze per aiutare nelle indagini. La preoccupazione per la sicurezza pubblica è aumentata, in quanto eventi simili hanno avuto luogo in altre città europee in passato, sollevando interrogativi sulla sicurezza degli eventi pubblici durante le festività natalizie. La cittadinanza è invitata a rimanere calmata e a seguire le comunicazioni ufficiali per ulteriori aggiornamenti.