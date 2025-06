Offerta di Lavoro: Magazziniere Retrattilista

Pryma – Cancelleria è alla ricerca di un Magazziniere Retrattilista per il nostro team, parte integrante del nostro processo logistico. Questa posizione è cruciale per garantire l’efficienza nella gestione delle merci e il supporto alla crescita della nostra organizzazione.

Responsabilità:

Gestione Magazzino: Assicurare il corretto stoccaggio e movimentazione degli accessori beauty.

Assicurare il corretto stoccaggio e movimentazione degli accessori beauty. Utilizzo del Muletto: Operare il carrello elevatore retrattile per spostamenti precisi e sicuri.

Operare il carrello elevatore retrattile per spostamenti precisi e sicuri. Controllo Inventario: Monitorare le giacenze e contribuire alla preparazione degli ordini.

Requisiti:

Esperienza pregressa nel ruolo di magazziniere.

Certificazione per l’uso del carrello elevatore retrattile.

Capacità di lavorare in team e di gestire il carico di lavoro in un ambiente dinamico.

Se sei motivato, preciso e desideri far parte di un’azienda in espansione, ti invitiamo a inviare la tua candidatura! Unisciti a noi per contribuire al successo di Pryma – Cancelleria.