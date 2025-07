Offerta di Lavoro: Magazziniere per Carico e Scarico Merci nel Settore Auto e Mezzi Pesanti

Siamo alla ricerca di un Magazziniere motivato e dinamico da inserire nel nostro team, specializzato nella movimentazione di merci nel settore auto e mezzi pesanti. La posizione prevede un contratto iniziale a termine, con possibilità di inserimento stabile in organico.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel ruolo di magazziniere

Capacità di carico e scarico merci

Conoscenza delle procedure di gestione delle scorte

Attitudine al lavoro di squadra e orientamento al risultato

Patente di guida (preferibilmente per mezzi pesanti)

Se sei interessato a questa opportunità e desideri far parte di un ambiente dinamico e in crescita, inviaci la tua candidatura! Non perdere l’occasione di costruire il tuo futuro professionale con noi.