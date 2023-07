Titolo: MAGAZZINIERE/OPERAIO GENERICO – TARCENTO



Azienda: Orienta



Descrizione:: un/a MAGAZZINIERE/OPERAIO GENERICO per la loro sede di Tarcento. PROFILO: La risorsa sarà inserita in in produzione e dovrà occuparsi…



Luogo:: Tarcento, Udine

Navigazione articoli