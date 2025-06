Offerta di Lavoro: Magazziniere Mulettista

Descrizione Posizione:

Siamo un’azienda leader nel settore dell’importazione ed esportazione di fiori freschi recisi e stiamo cercando un Magazziniere Mulettista da inserire nel nostro team. La figura selezionata si occuperà principalmente dell’organizzazione e della movimentazione della merce, garantendo un’efficace gestione delle operazioni di magazzino.

Responsabilità:

Movimentazione e stoccaggio dei prodotti con l’uso del muletto

Organizzazione ottimale del magazzino

Controllo delle scorte e gestione degli inventari

Collaborazione con il team per garantire un flusso di lavoro efficiente

Requisiti:

Patentino per la conduzione del carrello elevatore (mulettista)

Precedente esperienza in attività di magazzino

Capacità di lavorare in team e sotto pressione

Ottime doti organizzative

Candidati Ora!

Se sei motivato, dinamico e desideri entrare a far parte di un’azienda in crescita nel settore dei fiori freschi, inviaci il tuo CV e una lettera di presentazione. Unisciti a noi per contribuire al nostro successo!