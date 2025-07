Offerta di Lavoro: Magazziniere/Magazziniera Carico e Scarico

Synergie Italia Spa, filiale di Jesi, è alla ricerca di un/a MAGAZZINIERE/MAGAZZINIERA per un’importante azienda del settore chimico. Se hai esperienza nella gestione del magazzino e desideri far parte di un team dinamico, questa è l’opportunità che fa per te!

Responsabilità:

Gestione del carico e scarico merci.

Confezionamento dei prodotti.

Controllo delle giacenze e monitoraggio delle merci in entrata e uscita.

Requisiti:

Esperienza pregressa in ruolo analogo.

Capacità di lavorare in team e buona organizzazione.

Attenzione ai dettagli e precisione.

Candidati ora!

Se desideri un’opportunità di crescita in un ambiente stimolante, invia il tuo CV a Synergie Italia Spa. Non perdere questa chance per unire le tue competenze al nostro team!