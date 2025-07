Offerta di Lavoro: Magazziniere Carrellista – Settore Metalmeccanico a Padova

Stiamo cercando un Magazziniere Carrellista per un’importante azienda di Padova specializzata nelle lavorazioni industriali della lamiera. La figura si inserirà nel reparto logistico e svolgerà attività chiave per gestire il magazzino in modo efficiente e organizzato.

Responsabilità principali:

Gestione dei flussi di ingresso e uscita della merce

Utilizzo del carrello elevatore per il movimentazione dei materiali

Controllo e aggiornamento dell’inventario

Collaborazione con il team logistico per garantire efficienza nelle operazioni

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nel ruolo di magazziniere

Patente per carrello elevatore in corso di validità

Ottima capacità di lavorare in team

Precisione e attenzione ai dettagli

Se sei motivato e desideri entrare a far parte di un’azienda dinamica e in crescita, candidati ora! Inviaci il tuo CV e non perdere questa opportunità di carriera nel settore metalmeccanico!