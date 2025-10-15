19.5 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Lavoro

Magazziniere Carrellista a Torino – Lavoro su 2 Turni con Ottime Opportunità di Crescita

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: MAGAZZINIERE CARRELLISTA – 2 TURNI

Azienda: Job Italia

Descrizione lavoro:
La figura cercata sarà responsabile del carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno del magazzino, garantendo l’efficienza e l’organizzazione delle operazioni. È richiesta esperienza pregressa nel ruolo, capacità di utilizzo del carrello elevatore e un’attenzione particolare alla sicurezza. L’offerta prevede un contratto a due turni, che consente una certa flessibilità. I candidati apprezzeranno anche un ambiente di lavoro dinamico e la possibilità di crescere all’interno dell’azienda.

Località: Ponte di Piave, Treviso

Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 03:22:12 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Tecnologia Emiratina Trasforma Rifiuti di Caffè e Plastica
Articolo successivo
Capena in Lacrime: Il Drammatico Caso di Luigi Cena, Giostraio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.