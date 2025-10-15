Magazziniere Carrellista a Torino – Lavoro su 2 Turni con Ottime Opportunità di Crescita

Titolo lavoro: MAGAZZINIERE CARRELLISTA – 2 TURNI



Azienda: Job Italia



Descrizione lavoro:

La figura cercata sarà responsabile del carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno del magazzino, garantendo l’efficienza e l’organizzazione delle operazioni. È richiesta esperienza pregressa nel ruolo, capacità di utilizzo del carrello elevatore e un’attenzione particolare alla sicurezza. L’offerta prevede un contratto a due turni, che consente una certa flessibilità. I candidati apprezzeranno anche un ambiente di lavoro dinamico e la possibilità di crescere all’interno dell’azienda.



Località: Ponte di Piave, Treviso



Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 03:22:12 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!