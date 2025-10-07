19.4 C
Magazziniere Carrellista a [Località] – Lavoro a Turni con Ottime Opportunità!

Titolo lavoro: MAGAZZINIERE CARRELLISTA – 2 TURNI

Azienda: Job Italia

Descrizione lavoro:
La figura ricercata sarà responsabile di gestire le operazioni di carico e scarico merci, utilizzando un carrello elevatore e assicurandosi che il magazzino sia sempre in ordine. È richiesta esperienza pregressa in ruolo simile e il possesso del patentino per la conduzione di carrelli elevatori. Il lavoro si svolgerà su turni, offrendo flessibilità e opportunità di crescita professionale. Inoltre, è prevista una retribuzione competitiva e un ambiente di lavoro dinamico e collaborativo.

Località: Ponte di Piave, Treviso

Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 05:43:53 GMT

