Offerta di Lavoro: Magazziniere Carico/Scarico Merce

Manpower, filiale di Piacenza, è alla ricerca di un Magazziniere per attività di carico e scarico merce. Se hai esperienza in questo campo e sei motivato a lavorare in un ambiente dinamico, questa opportunità fa per te!

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel carico e scarico di merce

Preferibile possesso del patentino per il muletto (non indispensabile)

Capacità di lavorare in team e di gestire task dinamici

Se sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa e desideri far parte di una realtà stimolante, inviaci il tuo CV! Non perdere l’occasione di unirti al nostro team. Candidati subito!