Offerta di Lavoro: Magazziniere Banchista – Settore Pellami

Randstad Italia S.p.a, filiale di Roma Tiburtina, è alla ricerca di un Magazziniere Banchista per un’importante azienda operante nel settore dei pellami di alta qualità.

Cosa offriamo:

Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato.

Inquadramento iniziale competitivo.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel ruolo o nel settore logistico.

Buona conoscenza delle tecniche di gestione magazzino.

Capacità di lavorare in team e precisione nel lavoro.

Se sei una persona dinamica e motivata, non perdere questa opportunità! Candidati subito per entrare a far parte di un’azienda leader nel settore dei pellami.