Magazziniere a Milano con ottime prospettive di crescita

“Unisciti a Noi come Magazziniere: Opportunità di Crescita e Stabilità!”
Azienda: Tempi Moderni
Località: Cusano Milanino, Milano
Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:40 GMT
Descrizione del lavoro:
L’offerta di lavoro cerca un magazziniere con esperienza, responsabile della gestione delle operazioni di magazzino, inclusa la movimentazione delle merci e il mantenimento dell’ordine. I candidati devono possedere una solida esperienza nella mansione e dimestichezza con strumenti come carrelli elevatori e sistemi di gestione del magazzino. Sono previsti vantaggi, tra cui un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.
