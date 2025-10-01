Magazziniere a Milano con ottime prospettive di crescita

23.4 C
“Unisciti a Noi come Magazziniere: Opportunità di Crescita e Stabilità!”

Azienda: Tempi Moderni

Località: Cusano Milanino, Milano

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:40 GMT

Descrizione del lavoro:
L’offerta di lavoro cerca un magazziniere con esperienza, responsabile della gestione delle operazioni di magazzino, inclusa la movimentazione delle merci e il mantenimento dell’ordine. I candidati devono possedere una solida esperienza nella mansione e dimestichezza con strumenti come carrelli elevatori e sistemi di gestione del magazzino. Sono previsti vantaggi, tra cui un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.

💼 Altre Offerte di Lavoro

Key Account Lombardia

Gestisce rapporti commerciali in Lombardia con studi e imprese. Richiesto diploma tecnico e offerta di retribuzione interessante.

Beauty Advisor cercasi

Ruolo: Beauty Advisor per offrire un'esperienza unica in store. Requisito: Passione per retail e make-up. Beneficio: Sviluppo delle proprie competenze.

Consulente immobiliare cercasi

Cerchiamo un Consulente Immobiliare a Padova: ottime relazioni richieste, offriamo formazione continua e provvigioni interessanti.

Impiego come Assistente Health & Safety

Impiegato/a Health & Safety: gestisce documentazione sicurezza. Requisito chiave: esperienza in sicurezza lavoro. Beneficio: formazione continua e crescita professionale.

Specialista Manutenzione

Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.

