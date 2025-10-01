Magazziniere a Milano con ottime prospettive di crescita

“Unisciti a Noi come Magazziniere: Opportunità di Crescita e Stabilità!”



Azienda: Tempi Moderni

Località: Cusano Milanino, Milano

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:40 GMT

Descrizione del lavoro:

L’offerta di lavoro cerca un magazziniere con esperienza, responsabile della gestione delle operazioni di magazzino, inclusa la movimentazione delle merci e il mantenimento dell’ordine. I candidati devono possedere una solida esperienza nella mansione e dimestichezza con strumenti come carrelli elevatori e sistemi di gestione del magazzino. Sono previsti vantaggi, tra cui un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.