Maga Circe o Penelope? Il nuovo modello di donna da Ilary Blasi a Shakira

Maga Circe, una donna seducente capace di tremende magie o Penelope, una signora bella e fedele, in grado di aspettare l’uomo che ama senza mai dubitare del suo amore: qual è lo stereotipo più adatto alle relazioni contemporanee, che nascono, crescono e, non di rado, finiscono prima nel mondo virtuale che in quello reale?

Ad aprire le danze dei battibecchi tra ex sui social, in Italia, sono stati Francesco Totti e Ilary Blasi. Più di recente, lo scontro si è spostato in Spagna, tra Gerard Piqué e Shakira. «Entrambe, tradite, si sono rivelate capaci di reggere il confronto con il proprio uomo, proprio come Maga Circe, l’unica donna in grado di tenere testa all’astuto Ulisse», spiega Francesca Andronico, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del centro Psiche Balduina che nel suo libro, Esperienze di Viaggio, ha dedicato ampio spazio all’approfondimento proprio delle caratteristiche di Circe.

BZRP Music Session #53: revenge song

Ma se Totti e Blasi hanno litigato a suon di Rolex e borse di lusso, tra un social e l’altro, Shakira ha messo tutto nero su bianco nel testo di una canzone, BZRP Music Session #53, che ha conquistano quasi 14,4 milioni di stream su Spotify in un solo giorno. «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio…», canta Shakira. Non nomina direttamente l’ex Gerard Piqué, ma è chiaro che si riferisca a lui e, soprattutto al fatto di averle preferito la 24enne Clara Chia Marti. Non è un caso, infatti, che la canzone sia stata ben presto rinominata “revenge song”.

Femminilità e mascolinità a confronto

«BZRP Music Session #53 mette in evidenza anche il cambiamento del paradigma culturale delle relazioni contemporanee – continua la psicoterapeuta -. “Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più dura, le donne non piangono più, le donne fatturano”, canta Shakira. Ma che cosa significano esattamente queste parole? La cantante è stata ferita nella sua femminilità – spiega Andronico – perché non solo è stata tradita, ma anche con una donna che ha la metà dei suoi anni. Per questo ha deciso di ricambiare Piqué con la stessa moneta, ferendolo nella sua mascolinità. Come arma ha utilizzato il denaro, sottolineando che tra i due è lei a guadagnare di più. Nell’uomo la mascolinità, infatti, è da sempre associata all’idea di potenza, in primis al potere economico e professionale».

Se l’uomo non regge il confronto: quando lei è “troppo” per lui

Shakira, poi, si è spinta anche oltre: «Non solo dice che essendo più popolare e più ricca è stato il suo ex a perderci nel lasciarla, ma aggiunge che lei è sempre stata troppo per lui e che per questo lui non ha più retto il confronto», aggiunge la psicoterapeuta. Per replicare Piqué ha, come Shakira, scelto momenti tutt’altro che privati: durante una diretta per lanciare “Kings League“, il suo nuovo progetto sportivo ha mostrato l’orologio Casio che aveva al polso dicendo: «Casio non sarà Rolex, ma ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con la Kings League. E questo Casio – ha aggiunto, molto probabilmente lanciando frecciata alla sua ex – è per la vita».

Non siamo tutti Vip: attenzione allo spazio privato del Sé

Ma la sovraesposizione mediatica, almeno quella dei Vip, sorprende meno del cambiamento dei ruoli dell’uomo e della donna nelle relazioni moderne. «Totti, Blasi, Shakira, Piqué sono tutti personaggi pubblici ed è normale che la loro vita privata sia sovraesposta mediaticamente – sottolinea l’esperta -. Accadeva già prima dei social network con le riviste di gossip. Il vero cambiamento dunque non è tra i Vip, ma tra noi, tra le persone comuni che, spesso, senza rendersene conto rendiamo pubblici aspetti della nostra vita che invece dovrebbero rimanere privati per non correre il rischio di violare quello che lo psicoanalista inglese Masud Kahn chiamava lo spazio privato del Sé che – conclude Andronico – è il nucleo più profondo ed autentico della nostra personalità».