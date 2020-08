“Quando ho chiesto ai Carabinieri di identificare Leonardo Badalamenti, lui si è inalberato e mi ha gridato ‘Non finisce qui, poi ce la discutiamo’ e che mi avrebbe mandato in carcere. Sono convinto che con la sua presenza nel casolare volesse lanciare dei messaggi. Non so proprio a chi. Forse alla comunità. Per dimostrare la sua presenza sul territorio”. Giangiacomo Palazzolo, giovane sindaco di Cinisi, piccolo centro a due passi da Palermo, è ancora scosso quando racconta il suo incontro con Leonardo Badalamenti, il figlio dello storico boss di Cinisi Gaetano ‘Tano’ Badalamenti, condannato per l’omicidio di Peppino Impastato e morto nel 2004. “Ma non arretro di un millimetro”, dice. Ieri Leonardo Badalamenti è stato arrestato nella casa della madre a Castellammare del Golfo, nel trapanese, per un mandato di arresto internazionale del Brasile, dove era ricercato da tre anni. Mentre girava da uomo libero in Sicilia.

Fonte