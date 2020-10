(dall’inviata Elvira Terranova) – Rianalizzare, a distanza di 28 anni, “i reperti trovati sul luogo della strage di Capaci e di Via D’Amelio”, ma anche “rileggere le intercettazioni” registrate “in altri contesti investigativi”, così come le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e “rivedere i verbali dei sopralluoghi ed atti contenuti in archivi”. “Solo così si potrà fare ulteriore luce sui ‘pezzi mancanti’ delle stragi del ’92, perché per il trentennale della morte dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta, ormai prossimo, il nostro Paese merita risposte certe”. Il Procuratore generale di Caltanissetta, Lia Sava, con un lungo passato alla Dda di Palermo e come aggiunto alla Procura nissena, rompe il silenzio. A poche ore dalla sentenza emessa poco prima di mezzanotte dalla Corte d’assise di Caltanissetta che ha condannato il boss latitante Matteo Messina Denaro all’ergastolo, con l’accusa di essere tra i mandanti delle stragi del ’92.

