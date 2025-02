Mafia, giovedì 13 in Senato il libro ‘L’altra verità’ di Mori e De Donno

Giovedì 13, alle 16, presso la sala Koch del Senato della Repubblica, si svolgerà la presentazione del libro “L’altra verità. Giovanni Falcone, Vito Ciancimino e la lotta alla ‘vera mafia’ che non si è ancora completamente combattuta” del generale Mori e del colonnello De Donno, edito da Piemme. L’evento prevede un confronto sulle complesse vicende della lotta contro la mafia e sul processo riguardante la presunta trattativa Stato-mafia, conclusosi con l’assoluzione definitiva di Mori, Subranni, De Donno e altri protagonisti.

L’incontro è organizzato dalla Fondazione ‘Italia Protagonista’ e vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui il presidente della fondazione, Renato Manzini, il senatore Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia, e gli autori del libro, il generale Mori e il colonnello De Donno. Partecipano anche Michele Santoro, noto per le sue inchieste e pubblicazioni, e l’avvocato Antonio Ingroia, ex sostituto procuratore della Repubblica di Palermo. Quest’incontro rappresenta un’importante opportunità per discutere un tema centrale della storia italiana post-bellica, un confronto inedito che promette di offrire spunti interessanti e significativi per la comprensione delle dinamiche legate alla mafia in Italia. Sarà un’occasione per riflettere su un argomento di grande attualità e rilevanza, dato il contesto storico e le implicazioni sociali e politiche associate alla lotta contro la criminalità organizzata.