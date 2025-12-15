13.1 C
Mafia borghese in Europa

La mafia borghese non si limita più ad agire nelle strade o nei palazzi della politica nazionale, ma ha esteso il suo raggio d’azione verso l’Europa. Qui, la complessità delle istituzioni e la distanza tra i cittadini e i processi decisionali offrono un terreno fertile per manovre occulte e operazioni di influenza normativa.

L’obiettivo della mafia borghese è tutelare i propri membri, proteggere gli interessi economici e legali di chi è colluso e garantire un margine di impunità. In Italia, questo disegno è già visibile, con professionisti, dirigenti, amministratori e uomini delle istituzioni che fanno parte del potere deviato agiscono sotto l’apparenza della rispettabilità per depotenziare le leggi che colpiscono la corruzione, i reati economici e i legami con la criminalità organizzata.

Questo modello viene ora esportato nei meccanismi europei, dove l’influenza può essere esercitata in modo più sottile e meno tracciabile. La mafia borghese si muove con discrezione, investendo in think tank, lobby e organismi consultivi, dove le parole diventano armi. Termini come “armonizzare”, “modernizzare”, “semplificare” vengono usati per introdurre modifiche che nascondono la volontà di ridurre la portata delle sanzioni e allentare i controlli.

Le leggi europee sui reati sessuali, sulla corruzione e sulla trasparenza amministrativa diventano terreno di contesa. L’idea di “armonizzare” le definizioni può apparire un atto di coerenza legislativa, ma in mano a certi gruppi di potere, il rischio è che tale armonizzazione si traduca in una diluizione delle colpe o nella creazione di zone d’ombra legali.

Il meccanismo è raffinato: non si agisce frontalmente contro la legge, ma la si modella dall’interno. Si modificano parole, concetti, commi, finché il testo finale non rispecchia più lo spirito originario di tutela, ma piuttosto un equilibrio che serve ai forti. La mafia borghese non solo si protegge, ma costruisce un sistema normativo a propria misura, dove la corruzione è mascherata da efficienza e il reato da complessità interpretativa.

Il rischio più grande non è la singola norma, ma l’abitudine alla manipolazione. Quando i cittadini si abituano a leggere testi di legge che sembrano neutri, ma che contengono concessioni sottili, la democrazia perde la sua capacità di difesa. essenziale mantenere alta la vigilanza critica, difendere la chiarezza del diritto e ricordare che ogni tentativo di “armonizzazione” che riduca la forza della giustizia è in realtà una forma di infiltrazione.

