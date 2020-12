Arrestato per associazione mafiosa Giuseppe Costa, l’uomo che aveva realizzato la “cella” dove era stato segregato il piccolo Giuseppe Di Matteo, (figlio dodicenne del collaboratore di giustizia Mario Santo), poi barbaramente ucciso e sciolto nell’acido. L’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e del personale della Direzione Investigativa Antimafia, è avvenuta in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per associazione a delinquere di tipo mafioso in quanto appartenente a Cosa Nostra.

Fonte