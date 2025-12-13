MAFF festival musica elettronica Milano Marittima

M.A.F.F. è un festival di musica elettronica che si tiene a Milano Marittima, nel Viale Gramsci, con musica, esposizioni artistiche e street food. Il festival dura 12 ore, dalle 11.00 alle 23.00, e offre una grande festa a cielo aperto.

Tra i momenti più attesi del festival c’è l’inaugurazione delle “Tavole Ottometriche Poetiche”, un progetto dell’artista Alessandro D’Aquila ispirato a Dante Alighieri. Le opere saranno ospitate all’Umami Café e resteranno visibili fino al 6 gennaio, offrendo un’occasione per immergersi in un dialogo tra arte contemporanea e tradizione letteraria.

La lineup del festival include una serie di artisti che si esibiranno in diversi orari: Wando dalle 11.00 alle 12.00, Mentys Fyrex dalle 12.00 alle 13.00, Giovanni Orioli dalle 13.00 alle 14.00, Filippo Fantini dalle 14.00 alle 15.00, Meo dalle 15.00 alle 16.00, Nicola Ceccarelli dalle 16.00 alle 17.00, Dino Angioletti dalle 17.00 alle 18.30, Thor dalle 18.30 alle 19.30, Alex Casadei dalle 19.30 alle 20.30, Max Milke dalle 20.30 alle 22.00 e Bollo dalle 22.00 alle 23.00.