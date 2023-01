Maestrelli e Murgia: i presunti messaggi in codice sulla loro rottura

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia hanno avuto un flirt prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. La notizia, trapelata online prima del loro ingresso, è stata in un secondo momento confermata anche dai due diretti interessati.

Una storia durati pochi mesi e finita nel peggiore dei modi: con lei che si è innamorata di un altro e lui che l’ha scoperto tramite messaggio. Pare pure che nei momenti più concitati della rottura sia volato anche un piatto, come confessato da Nicole al GFVip: “Dai vogliamo dirlo? Dillo pure, che ci siamo lasciati perché ti ho lanciato un piatto e ti sei tagliato e perché ho mandato un messaggio ad un altro ragazzo di cui poi mi sono innamorata“. Il piatto però non sarebbe l’unica cosa volata fra i due durante i loro litigi. Secondo quanto trapelato online, infatti, Andrea Maestrelli avrebbe confessato ad Edoardo Tavassi di essere stato “menato” e di essere per questo “finito in ospedale”.

Dichiarazioni che riporta il web e che sono frutto di una decodificazione di un presunto messaggio in codice che Maestrelli avrebbe rivolto a Tavassi tramie l’alfabeto snap. Ma cosa è lo snap? Dimenticate l’alfabeto farfallino e il corsivo.

Lo snap – come riporta fedelmente GossipeTv – è una sorta di codice in voga su TikTok. Solitamente viene usato per suggerire al proprio interlocutore pensieri e concetti che non si vogliono pronunciare in modo palese. Come funziona? Tutto molto semplice e intuitivo. Per poterlo utilizzare si deve soltanto fare un paio di sostituzioni.

Per esprimere la consonante che si vuole comunicare serve formulare una frase qualsiasi. In questo caso si deve porre l’attenzione solo sulla lettera che inizia la frase. Sarà quella la consonante espressa. Per quel che riguarda le vocali, invece, sono sostituite con uno schiocco di dita. La A uno schiocco, la E due, la I tre, la O quattro, la U cinque. Esempio pratico: se si vuole formulare “GF Vip“ si può dire: