Maestra Elena Maraga licenziata per il profilo OnlyFans: Accuse al padre dello studente che ha diffuso le immagini

Elena Maraga, maestra in una scuola materna cattolica di Treviso, è stata licenziata a causa del suo profilo su OnlyFans, come ha rivelato durante un’intervista nella trasmissione radiofonica La Zanzara. Il caso è emerso quando un padre di un suo alunno ha diffuso nelle chat di calcetto le foto acquistate dal suo profilo, dando inizio a un grosso scandalo. Elena ha ricevuto una raccomandata con la motivazione di “giusta causa”, sostenendo che il suo comportamento era inadeguato e che si era rotto il rapporto di fiducia.

La scuola ha giustificato il licenziamento affermando che la sua attività su OnlyFans non era compatibile con l’orientamento educativo e morale dell’istituto. Elena ha difeso la sua scelta, spiegando che il suo stipendio mensile di 1.200 euro non era sufficiente e che, sebbene creasse contenuti hard, non coinvolgeva mai altre persone. Una trentina di famiglie si erano schierate dalla sua parte, firmando una petizione per chiedere che rimanesse, affermando che la sua attività non comprometteva il suo ruolo di educatrice.

Tuttavia, la direzione della scuola ha ribadito che si era rotto il patto di fiducia, sostenendo che anche le interviste rilasciate da Maraga avevano aggravato la sua posizione. Il suo contratto a tempo indeterminato è stato quindi annullato. La vicenda ha suscitato dibattiti sull’equilibrio tra libertà personale e coerenza educativa in contesti religiosi. Attualmente, rimane da vedere se Elena deciderà di impugnare legalmente la decisione.