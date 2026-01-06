Maduro a New York

Nicolás Maduro è comparso davanti a un tribunale federale di Manhattan per affrontare le accuse federali statunitensi di narcoterrorismo, traffico internazionale di droga e possesso di armi. La brevità formale dell’udienza, poco più di trenta minuti davanti al giudice Alvin K. Hellerstein, ha contraddetto il suo enorme significato politico e diplomatico.

All’esterno del palazzo di giustizia, gruppi con bandiere del Venezuela hanno innalzato slogan contro ciò che definiscono un “rapimento” e un atto di imperialismo, accusando gli Stati Uniti di voler punire un leader sovrano e di voler controllare le risorse venezuelane. In parallelo, centinaia di oppositori, anch’essi con bandiere venezuelane, hanno salutato la sua comparizione in catene come un momento di responsabilità, invocando giustizia per anni di abusi di potere e presunte connivenze con i cartelli della droga.

Le tensioni tra le due fazioni sono state contenute da forti misure di sicurezza, come barriere metalliche, un ingente schieramento di agenti e percorsi separati per evitare scontri fisici. All’interno dell’aula, Maduro si è dichiarato non colpevole delle imputazioni federali e ha insistito nel definirsi “presidente del mio Paese”, sostenendo di essere stato “rapito” del suo paese e costretto davanti alla giustizia americana in condizioni che lui stesso ha descritto come ingiuste. La moglie, Cilia Flores, arrestata nello stesso blitz che ha portato alla cattura dei coniugi, ha espresso analoghe dichiarazioni di innocenza e ha riferito di lesioni subite durante la cattura.

Il processo è solo all’inizio e difficilmente un giudizio finale arriverà a breve. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito in seduta d’urgenza per discutere l’azione militare statunitense in Venezuela. Molti Paesi hanno condannato l’operazione come una violazione della Carta dell’ONU e della sovranità venezuelana, definendola un “crimine di aggressione”. Gli Stati Uniti e l’alleato dell’America Latina, l’Argentina, hanno difeso la mossa come misura legittima di law enforcement contro un leader considerato illegittimo. La riunione si è conclusa senza alcuna risoluzione vincolante, evidenziando le profonde divisioni internazionali sulla crisi.

L’amministrazione Trump ha evocato la possibilità di estendere la pressione ad altri Paesi, con il presidente che ha parlato apertamente della possibilità di futuri interventi che coinvolgerebbero la Colombia, il Messico e persino la Groenlandia. La prospettiva che gli Stati Uniti possano applicare nuovamente misure militari di vasta portata in America Latina ha profondamente allarmato i governi regionali e rafforzato il fronte critico all’interno delle Nazioni Unite. La figura del giudice Hellerstein è diventata anch’essa un elemento di interesse, conosciuto per la sua indipendenza e per non farsi influenzare da pressioni esterne.

Sul piano domestico statunitense, la comparizione di Maduro ha già scatenato reazioni politiche interne, con membri del Congresso che hanno chiesto chiarimenti sulla pianificazione e sull’autorizzazione dell’operazione militare. L’arresto e il processo di Maduro restano al centro di un terremoto politico globale che va ben oltre le aule di Manhattan.