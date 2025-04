Madre Sempio? Attacchi di panico alle domande

La madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, sta vivendo un grave stato di malessere. Sono passate più di 48 ore dalla sua convocazione in caserma per essere ascoltata come testimone riguardo ai fatti del 13 agosto 2007, giorno in cui Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, è stato condannato a 16 anni di carcere. L’avvocata Angela Taccia ha raccontato che la madre, Daniela Ferrari, ha iniziato a sentirsi male già alla vista dei giornalisti davanti alla caserma di Milano. Dopo averla calmata, Ferrari ha subito un altro attacco di panico quando i carabinieri le hanno posto ulteriori domande, nonostante avesse esercitato il diritto di astensione, essendo un prossimo congiunto.

L’interrogatorio ha riguardato fatti personali e dettagli su una persona sconosciuta a Sempio. Dopo aver risposto su questa terza persona, Ferrari ha iniziato a sentirsi male, accusando vertigini e tachicardia, e sviluppando una crisi di panico a causa dell’insistenza dei carabinieri. L’avvocato Taccia ha chiesto rispetto e delicatezza nei confronti della madre di Sempio, sottolineando che è estranea all’indagine e attualmente rimasta a letto con forti attacchi di ansia. La situazione desta preoccupazione, e si richiede che le autorità e i media mostrino maggiore sensibilità verso la sua condizione, rispettando i suoi limiti e necessità.