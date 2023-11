Madre e fratello di Greta commentano Mirko e Perla: “Esulterei!”

Al Grande Fratello Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicini e ogni loro mossa viene commentata sia dentro che fuori dalla casa di Cinecittà. Non solo quelle dei fan sui social, ieri sono arrivate delle reazioni anche dalla madre e dal fratello di Greta Rossetti.

Ieri durante una diretta Insatgram, Josh Rossetti ha risposto ai follower che gli hanno chiesto in massa come reagirebbe se Mirko tornasse insieme alla sua ex fidanzata: “Come prenderei un ritorno tra Perla e Mirko? Io esulterei!”

La madre della gieffina invece ha scritto: “Meriti di più amore mio“.

“Ragazzi non ho visto la puntata intera, ma solo alcuni pezzi sparsi. Ho guardato le clip che circolano sui social in queste ore. A me ha fatto molto ridere il fidanzato di quella ce**a di Angelica. Lui ha detti che non accetta la morale da mia sorella perché ha fatto la tentatrice a Temptation Island. Ma lo sa che la sua fidanzata al è al GF? Ma poi zio, la tua compagna ci sta provando con il compagno di quella che tu dici che è una tentatrice e dalla quale non accetti la morale. E quindi allora di che cosa stai parlando? Io non potrei mai andare lì perché sbotterei di brutto. Poi quando mi toccano Greta io parto subito perché è mia sorella.

E ora mi attaccate perché ho detto ce**a. Ma voi non lo dite mai? Non è mica un insulto, l’ho usato come modo di dire. Ragazzi calmatevi. Io ho una famiglia composta soltanto da donne. Secondo voi posso pensare davvero di offenderle? Era solo una parola usata così sul momento”.