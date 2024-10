Madre e figlio trovati senza vita a Orbetello: avviata indagine dopo l’allerta di un passante

A Orbetello, in provincia di Grosseto, sono stati trovati morti nel giardino della loro casa una donna di 92 anni, Gina Favaretto, e suo figlio di 71 anni, Mario Tinto. I corpi sono stati rinvenuti il 7 ottobre in una zona rurale isolata di San Donato e, secondo le autorità, il decesso sarebbe avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento. Un passante, insospettito dal comportamento di un cane, ha notato la donna a terra e ha chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno trovato anche il corpo dell’uomo in un fosso.

Le circostanze dell’accaduto sono ancora poco chiare e i carabinieri stanno conducendo le indagini per fare luce sulla situazione. La remota posizione dell’abitazione potrebbe aver contribuito al ritardo nel rinvenimento dei corpi. Le prime ricostruzioni suggeriscono che Mario Tinto stesse effettuando dei lavori di scavo, probabilmente per riparare una tubatura, quando potrebbe aver subito un malore e caduto. Si ipotizza che la madre possa essere intervenuta, cercando di aiutarlo, ma non riuscendo a raggiungere qualcuno per chiedere aiuto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Orbetello, il Pubblico Ministero e un medico legale per avviare un’inchiesta. Non è ancora stata stabilita la causa precise dei decessi, ma gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi. Non ci sono ulteriori dettagli sull’indagine in corso, ma la comunità locale è scossa dall’accaduto.

La tragica vicenda si aggiunge ad altri incidenti drammatici avvenuti recentemente in zona, alimentando un clima di preoccupazione e interesse pubblico. I cittadini sono ansiosi di conoscere di più su quanto accaduto e sulle misure di prevenzione che possano evitare simili incidenti in futuro. La scoperta dei due cadaveri ha messo in luce anche la necessità di una maggiore sicurezza e vigilanza nelle aree rurali e isolate.