Realizzando un breve documentario a insaputa della madre, sua figlia sceglie di raccontare qual’è l’esemplare attività che la tiene occupata ogni sera.

“Lei non voleva che la filmassi“, è questo il sincero incipit selezionato dalla giovane ragazza, co-protagonista di questa emozionante storia, per poter raccontare pubblicamente qual’è l’attività svolta dalla sua mamma. Il solidale gesto della donna è riuscito a divenire incredibilmente popolare in rete già dopo la sua prima condivisione su Tik Tok.

Madre e figlia lo fanno ogni sera: “Lei non voleva che la filmassi” – VIDEO

L’azione svolta ogni sera e ogni notte dalla madre è stata descritta – dalla ragazza, quanto dai numerosi utenti – come il perfetto riassunto delle più angeliche accortezze che “una brava persona” potrebbe riservare agli esseri viventi più bisognosi. La signora, attraverso il suo disinteressato passatempo ora godibile tramite i social network, avrebbe voluto esaudire uno dei suoi più grandi desideri.

La donna è da sempre un’amante degli animali, spiega la ragazza. E, per tal ragione, avrebbe deciso di dedicare le sue serate alla preparazione di una grande quantità di cibo da distribuire – per lo più durante le ore notturne – ai moltissimi cani randagi che circondano da tempo la sua abitazione.

Nella via in cui abitando rispettivamente la mamma e la figlia vi sarebbero, infatti, decine di pelosetti affamati e senza una fissa dimora. Il filmato, che mostra la donna conservare i pasti in dei contenitori per poi distribuirli in strada insieme alla ragazza, ha appena superato le 223mila visualizzazioni. Ed è riuscito a emozionare ciascuno degli utenti anche grazie alle gioiose reazioni dimostrate dai pelosetti abbandonati nei confronti di tali amorevoli – e per loro ormai indispensabili – attenzioni.

@sadith195 Te amo ❤️ #adopta #rescata #alimenta #mamá #teamo #perritos #perritostiktokers #perroscallejeros #mascotas ♬ sonido original – Sadiytolo 🐶❤️

Tra le pietanze predilette dalla coppia di cuoche e di conseguenza dai loro adorabili destinatari vi sarebbe la zuppa di pollo. Distribuita a tutti loro in eguali quantità. Si tratta di un piatto abbastanza immediato da preparare, lasciano intendere le due donne, soprattutto viste le ingenti quantità necessarie a sfamare i bellissimi esemplari.

Infine, il pasto si rivelerebbe molto rispettoso dei gusti degli animaletti che restano fedelmente ogni sera in attesa del suo arrivo per poi scodinzolare festosamente sul ciglio dei popolati vialetti del quartiere. Per coloro che fossero interessati ad altri loro contenuti, sempre rivolti all’universo dei loro amati cagnolini, il profilo Tik Tok della realizzatrice del filmato è @sadith95.