Madre e figlia incinta perdono la vita in incidente tra Andria e Bisceglie: indagato un 65enne per omicidio stradale

Un automobilista di 65 anni è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale multiplo dopo un grave incidente avvenuto sulla provinciale 13 tra Andria e Bisceglie, nel quale hanno perso la vita due donne, madre e figlia, di 63 e 32 anni. Margherita, la figlia, era incinta al settimo mese. Secondo le prime indagini, la vettura Mazda guidata dall’indagato ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Lancia Y che trasportava tre persone, tra cui le vittime.

La procura di Trani ha avviato un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente. L’uomo alla guida della Mazda, attualmente ricoverato in ospedale per alcune fratture e escoriazioni, è stato iscritto al registro degli indagati in attesa dei risultati di esami tossicologici e dell’alcol test. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

Le vittime, Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, sono state trasportate in ospedale, ma per Margherita i tentativi di salvare il feto non sono stati sufficienti. Natale Di Liddo, marito di Rosa e padre di Margherita, era presente nell’auto colpita e ora si trova in ospedale.

La comunità di Bisceglie ha espresso il suo cordoglio, depotenendo rose in onore delle due donne e del feto. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino in vista dei funerali. L’incidente ha scosso profondamente la città, dato che la famiglia Di Liddo è ben conosciuta nella zona.