Sono molte le colleghe che negli anni hanno espresso la loro solidarietà a Britney Spears, ma una delle poche che ha dimostrato attivamente di voler aiutare la popstar è Madonna. Le due icone del pop si sono sempre supportate a vicenda e in più occasioni hanno collaborato e forse torneranno a farlo in futuro.

Proprio ieri sera durante una diretta Instagram la regina del pop ha rivelato che le piacerebbe fare un tour mondiale con la Spears: “Se farò nuovamente un tour mondiale? Oh certo, magari negli stadi, io insieme a Britney Spears, sarebbe molto bello“.

Riuscite ad immaginare l’iconicità di un tour del genere? Questo sì che sarebbe ‘alzare l’asticella’. Per adesso è un sogno e un’idea di Madonna, però mi auguro che possa diventare realtà, magari anche con un numero limitato di date come hanno fatto nel 2019 le Spice Girls.

A Madonna & Britney Spears World Tour would be THE tour ticket of all times!!!

I want a front row ticket to this!!!#BritneySpears #Madonna #worldtour pic.twitter.com/Tk0OeOQKxF

— MadonnaFan (@NewMadonna1) January 26, 2022