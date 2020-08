Madonna torna alla Warner, l’etichetta dei suoi più grandi successi: l’indiscrezione arriva dal tabloid inglese The Sun.

Ritorno al passato per Madonna. Forse. Stando a quanto riferito dal tabloid britannico The Sun, la Regina del pop sarebbe pronta a tornare alla Warner, l’etichetta con cui ha pubblicato alcuni dei suoi più grandi successi. Contemporaneamente, lascerebbe dopo circa dieci anni la Interscope. Per il momento non vi è certezza, ma il nuovo duetto con Dua Lipa potrebbe essere più di un semplice indizio…

Madonna alla Warner? L’indiscrezione del Sun

Le strade di Lady Ciccone e della Warner si erano separate nel 2007. Ma certi matrimoni non finiscono mai, e oggi la popstar sarebbe pronta a tornare a casa. Lo riferisce una fonte anonima al Sun: “Madonna è ancora una forza da non sottovalutare. Il fatto è che vende dischi, le persone in tutto il mondo la adorano e qualsiasi etichetta la vorrebbe avere nel suo catalogo“.

Proprio per questo, ora che il suo contratto con la Interscope sta giungendo al termine, la Warner avrebbe deciso di farsi di nuovo avanti. Tuttavia, non è scontato il suo ritorno: Madonna sa farsi pagare caro, infatti, e di certo accetterà solo una proposta vantaggiosa e che le possa lasciare libertà anche in ambito musicale. A dare sostegno però a un suo possibile ritorno in Warner è anche la notizia di una collaborazione con Dua Lipa, sua possibile erede già sotto contratto con la celebre major americana.

Madonna e la Warner: una storia di successi

Tra gli album pubblicati in passato da Lady Ciccone con la Warner si annoverano classici come Like a Virgin del 1984, Like a Prayer del 1989 e anche i più recenti Confessions on a Dance Floor del 2005 e Hard Candy del 2008. Con la Interscope ha invece firmato gli ultimi album, MDNA, Rebel Heart e Madame X.

Di seguito il video di Hung Up: