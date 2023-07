Madonna sta bene, torna sui social e conferma il tour: l’annuncio

Madonna torna a farsi sentire dai propri fan: la cantante sta molto meglio e annuncia la probabile partenza del tour direttamente in autunno.

Madonna è finalmente tornata a parlare con i suoi fan! Dopo essere stata avvistata per le strade di New York nelle scorse ore, con immagini che hanno fatto rapidamente il giro del mondo, l’artista ha deciso di interrompere il silenzio social e ha scritto un messaggio per ringraziare il pubblico per il sostegno che le ha dato in questo periodo molto difficile.

La popstar non si è però solo limitata a ringraziamenti di circostanza, ma ha fornito anche qualche notizia. Per prima cosa ha tranquillizzato tutti riguardo al suo stato di salute, in netto miglioramento. E poi ha confermato l’intenzione di partire in tour, anche se non da subito.

Come sta Madonna? La confessione della cantante

“Grazie a tutti per la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e le parole di incoraggiamento e di pronta guarigione“, ha scritto su Twitter la cantante italo-americana, per far capire a tutti i propri fan quanto abbia apprezzato il loro supporto.

Madonna

L’artista, che secondo alcune fonti americane negli scorsi giorni avrebbe anche fatto testamento, ha ammesso che il suo primo pensiero quando in ospedale si è svegliata è stato per i suoi figli. Il secondo per le persone che avevano comprato i biglietti per il suo tour, e che non voleva deludere, così come tutti coloro che per mesi hanno lavorato con lei per mettere in piedi il suo show. Ed è per questo che non ha alcuna intenzione di rinunciare al tour. Deve però obbligatoriamente rinviare di qualche giorno la partenza.

Rinviato il tour americano di Madonna

C’è una scaletta adesso nella mente di Madonna. E non è la scaletta che presenterà sul palco durante i suoi prossimi concerti, bensì quella delle sue priorità: “Il mio focus ora è la mia salute e cercare di rimettermi in forze e vi assicuro, tornerò con voi non appena ci riuscirò!“.

Dopo essersi ripresa del tutto, cercherà di riprogrammare il tour in Nord America, che era in partenza già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la leg europea della tournée mondiale, invece, in programma a ottobre, al momento non dovrebbe essere toccata e potrebbe essere quella della sua ripartenza. Per ora quindi i concerti in Italia non subiscono spostamenti. Attendiamo però ulteriori comunicazioni a breve da parte del suo staff o della stessa regina del pop.