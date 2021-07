Dopo mesi di silenzio Madonna la scorsa settimana si è schierata dalla parte di Britney Spears. La regina del pop ha detto pubblicamente di voler aiutare la collega: “Ridate a questa donna la sua vita! La schiavitù è stata abolita da tanto tempo! A morte l’avido patriarcato che da secoli è legato alle donne! Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, stiamo venendo a tirarti fuori di prigione!”.

Britney finalmente ieri ha avuto la sua prima vittoria in tribunale, da oggi si farà rappresentare da un avvocato scelto da lei, Matthew Rosengart. E proprio Rosengart è anche il legale di Madonna e secondo diversi rumor che circolano in queste ore sarebbe stata proprio la cantante di Frozen a consigliare l’avvocato a Britney (secondo qualcuno anche a finanziarlo).

Madonna really came through for Britney. And here I was dragging her for being silent for weeks. pic.twitter.com/bINOrcGII2

— David Rosengart (@DaviXander_) July 15, 2021