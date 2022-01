Madonna svela un suo grande sogno che accende l’entusiasmo tra i fan: partire per un tour mondiale con Britney Spears.

La regina e la principessa del pop insieme per un tour mondiale in grado di infrangere tutti i record. Un sogno per tutti i fan di Madonna e Britney Spears, ma un desiderio ardente anche nel cuore di Lady Ciccone. Lo ha rivelato la stessa cantante di origini italiane in una diretta con i fan su Instagram.

Può stupire, ma nemmeno troppo. Le due, nonostante la differenza d’età, sono infatti legate da anni non tanto da una rivalità, quanto da una sana amicizia. E adesso sono in molti a sognare ad occhi aperti: che ci sia davvero un progetto del genere in cantiere?

Madonna e Britney Spears: il sogno di un tour insieme

La domanda è stata rivolta a miss Ciccone all’interno di una sessione di question and answer sui social. Un fan ha chiesto alla 63enne più sexy del mondo se intraprenderà mai un nuovo tour mondiale, visto che il tempo passa e la pandemia non smette di affliggere il mondo intero.

Madonna e Britney Spears

La risposta è stata davvero sorprendente: “Certo che sì. Devo fare un tour negli stadi. Io insieme a Britney, cosa ve ne pare? Non sono sicura che le piacerebbe, ma sarebbe fantastico. Potremmo rievocare il nostro bacio“.

Il bacio tra Madonna e Britney Spears

Il riferimento della popstar di origini italiane è ovviamente a quello che è considerato all’unanimità uno dei momenti più iconici nella storia degli Mtv Video Music Award, e più in generale dello showbusiness musicale. Era il 2003, quasi vent’anni fa. Britney era sulla cresta dell’onda, Madonna era già una leggenda vivente. S’incrociarono sul palco della Radio City Music Hall di New York il 28 agosto. Insieme cantarono un paio di canzoni della straordinaria miss Ciccone, concludendo la loro esibizione con un bacio da sogno. Per la cronaca: era presente con loro anche un’altra amica, Christina Aguilera. Di seguito il video: