Madonna si becca un’altra denuncia dai suoi fan: “Mancanza di rispetto”

Ci risiamo, Madonna si è beccata un’altra denuncia dai suoi fan. Lo scorso dicembre due fan americani della regina del pop l’hanno querelata perché ha iniziato un concerto a Brooklyn con due ore di ritardo. Adesso tre fan si sono ricordati del ritardo che la popstar ha fatto nelle date del 18 e 19 dicembre a Washington DC: “Più di due ore ad aspettarla. Questo ci è costato impegni familiari, soldi, tempo e ha portato molti problemi“. I legali dei fan hanno sottolineato che i loro clienti non avevano alcuna idea che gli show in questione potessero subire tali ritardi, anche perché gli spettacoli degli altri artisti iniziano sempre in orario (se lallero).

In fatto di ritardi la Ciccone è in buona compagnia.

madonna was sued and frowned upon over a 10:30pm (at the latest) start and no one says a word about nicki minaj starting at 11:15pm? pic.twitter.com/k3pzuW0tSh

“Madonna sta affrontando un’altra azione legale collettiva federale per il ritardo nell’inizio dei suoi concerti, questa volta intentata da acquirenti di biglietti di Washington DC respinti che la accusano di mostrare “totale mancanza di rispetto per i suoi fan”. In una denuncia presentata venerdì al tribunale federale di Washington, tre fan sostengono che la Regina del Pop ha infranto la legge salendo sul palco con due ore di ritardo in un paio di concerti di dicembre alla Capital One Arena della città. La causa, che ha anche nominato come imputato il gigante dei concerti Live Nation, afferma che l’inizio tardivo equivale a

“Si tratta anche di pubblicità ingannevole, visto che ciò che è scritto sui biglietti non corrisponde alla verità. L’atteggiamento della star costringere i consumatori ad aspettare ore per la sua esibizione in un’arena calda e scomoda, è una dimostrazione dell’arroganza e della totale mancanza di rispetto di Madonna per i suoi fan. In sostanza, Madonna e Live Nation sono il peggior incubo dei consumatori..

Questa denuncia non riguarda i fan insoddisfatti che non vogliono stare alzati fino a tardi, ma piuttosto persone ragionevoli e responsabili che avevano impegni con le babysitter, il lavoro, i cari da accudire e impegni familiari, persone che sono rimaste a piedi visto che a tarda notte i mezzi non funzionano più.

I dati suoi concerti in questione indicavano un orario di inizio che corrispondeva alle 20:30, ma gli spettacoli sono iniziati alle 22:40 e 22:50. Quando finalmente la star è salita sul palco non si è nemmeno scusata”.