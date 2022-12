Madonna scatenatissima a Miami celebra i 30 anni del suo libro scandalo

Non solo singoli, album e film, nella sua carriera Madonna ha anche pubblicato un libro scandalo che è famoso ancora oggi. 30 anni fa, nel lontano 1992 è uscito in tutto il mondo S E X, un libro pieno di bellissime fotografie della regina del pop (circondata da manzi), che custodisco gelosamente e che se interessati potete trovare su Ebay. Per celebrare l’anniversario la Ciccone ieri sera si è fatta vedere alla mostra fotografica – da lei curata – a tema S E X alla Art Basel Miami Beach. Per l’occasione sono state stampate 800 copie del libro in edizione super limitata.

Madonna na exposição do livro SEX na Art Basel em Miami. #Madonna pic.twitter.com/SXjWaUgr5k — Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) December 2, 2022

Madonna ha ricordato il suo libro iconico anche in un recente post Instagram che ha scatenato la rabbia di Cardi B (le due poi hanno chiarito): “30 anni fa ho pubblicato un libro intitolato S-E-X e oltre alle mie foto senza nulla addosso c’erano tante foto di uomini che baciano altri uomini, donne che baciano donne e io che bacio tutti. Ho anche scritto delle mie fantasie e condiviso il mio punto di vista sull’intimità in modo ironico. Ho passato gli anni successivi a essere intervistato da persone dalla mentalità ristretta che hanno cercato di farmi vergognare per essermi esposta come donna. Sono stata chiamata viscida, strega eretica e satanista. Ora Cardi B può cantare del suo WAP. Kim Kardashian può abbellire la copertina di qualsiasi rivista con il suo lato b e Miley Cyrus può entrare in scena cavalcando una palla da demolizione. Prego ragazze“.

Madonna si scatena a Miami.

E dopo aver presenziato alla mostra da lei curata, la popstar di Like a Virgin si è scatenata al party ufficiale dell’evento. 64 anni ed è più energica di molte 30enni.