Madonna ricorda alle sue colleghe perché devono dirle un grosso ‘grazie’

Sono passati 30 anni da quando Madonna ha pubblicato il suo libro S E X (che all’epoca fece scandalo). Con l’occasione di questo anniversario la popstar di Hung Up ha ricordato alle sue colleghe, come le sue scelte artistiche abbiano spianato la strada alla carriera di molte altre donne dello spettacolo.



Madonna: “Mi hanno chiamata svergognata, strega ed eretica”.

“30 anni fa ho pubblicato il mio libro S E X, in cui c’erano foto mie senza veli, immagini di uomini che baciavano altri uomini, donne che baciavano altre donne e io che baciavo tutti. Ho anche scritto delle mie fantasie ed ho condiviso il mio punto di vista sulla sessualità in un modo ironico. Ho passato gli anni successivi ad essere intervistata da persone con la mentalità ristretta che hanno cercato di farmi vergognare e sentire in difetto. Mi hanno chiamata svergognata, strega, eretica e diabolica. Adesso Cardi B può cantare della sua WAP. Kim Kardashian può mostrare il suo backstage sulle cover e Miley Cyrus si può mettere sulle palle da demolizione. Prego str**ze”.

E un grazie lo dovremmo tutti a Madonna, non solo Cardi B, Britney, Gaga, Miley e Kim Kardashian. Questa donna non è la regina del pop solo per il numero di hit e per le vendite mostruose, ma soprattutto perché ha contribuito attivamente a veri e propri cambiamenti socio culturali.

Madonna è stata tra le prime star a parlare apertamente di HIV e AIDS per sensibilizzare il pubblico, non si è fatta problemi a condannare l’omofobia quando non era ‘cool’ schierarsi a fianco della comunità LGBTQ, ha rivendicato il diritto di mostrare il proprio corpo in un’epoca in cui questo poteva costarle la carriera. E questi non sono record che si possono battere, per questo nessuno sarà mai come lei. Per tutte queste ragioni, grazie e… long live the queen.