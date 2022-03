Madonna è al lavoro al suo nuovo album, ma nell’attesa di farci ascoltare degli inediti ci ha regalato il Fireboy Remix di Frozen, featuring Sickick. Il pezzo oggettivamente non aveva bisogno di essere rivisitato, visto che stiamo parlando di un brano iconico, perfetto e senza tempo, ma ogni volta che la regina del pop ci fa un regalo dobbiamo prenderlo e ringraziare. Inoltre presto potrebbero arrivare altri duetti della cantante, che pare stia lavorando ad una raccolta fatta di remix dei suoi più grandi successi, per celebrare i 50 pezzi in vetta alla Billboard Dance Club Songs Chart.

The remix video of “Frozen” feat. @fireboydml is out now!

“Confermo che Madge ha un asso nella manica, un grande nome per il suo nuovo featuring. – racconta una fonte anonima al The Sun – Parlo di Katy Perry, che duetterà con la collega in un disco pieno delle hit di Madonna. Si tratta di un album celebrativo per le 50 prime posizioni nella classifica Billboard Dance Club Songs. Lei apprezza tanto Katy Perry ed ha spesso parlato bene di lei, questo duetto uscirà presto. In autunno avremo anche il 40esimo anniversario del singolo Everybody. La popstar ha tanti progetti in lavorazione ed è piena di idee. Quindi posso assicurarvi che lei sta alla grande in questo periodo. Il film biografico, un album di inediti e questo disco di remix. Lei è così piena di idee e le sta ordinando tutte. […]

Con il progetto dei remix le cose sembrano pronte per un featuring. Poiché i piani sono ancora in fase di definizione, non è stata ancora fissata una data di rilascio. Speriamo che i fan non debbano aspettare troppo a lungo”.