Madonna pianifica il suo grande ritorno: ecco cosa ha organizzato

Qualche mese fa Madonna ha dichiarato di essere pronta per tornare ad esibirsi davanti al suo pubblico ‘perché il palco è il suo posto felice’. Fonti affidabili hanno parlato di un tour negli stadi per la regina del pop, che pare abbia già avviato le trattative per prenotare sei location del centro-sud America (Messico, Colombia, Cile, Uruguay e Argentina).

Sembra proprio che la popstar stia pianificando segretamente un tour ‘greatest hits’ per festeggiare il 40° anniversario del suo primo album. Stando a quello che riporte il The Sun la Ciccone farà il suo annuncio nelle prossime settimane.

“Presto ci saranno importanti novità. Lei sta pensando a questo comeback da almeno un anno e non vede l’ora che tutto avvenga. A breve rivelerà le prime date, ha prenotato l’Arena 02 di Londra per numerosi spettacoli e poi anche degli stadi. In questo tour riproporrà i suoi pezzi più storici. Madonna sta provando a fare qualcosa di completamente nuovo e darà ai fan, giovani e meno giovani, quello che vogliono. Vuole riproporre brani come Frozen e Material Girl che hanno successo su TikTok e presentare tutto il suo catalogo a una generazione completamente nuova. In precedenza ha sempre voluto concentrarsi sui nuovi album. Ma ora sta tornando alle origini e ancora una volta si sta reinventando. Detto questo, sarà sicuramente uno show senza esclusione di colpi. Il suo ultimo tour Madame X è stato in piccoli teatri, ma questo sarà negli stadi, con la O2 già confermata. A breve lei svelerà tutto vedrete. Nel progetto sarà coinvolto anche il regista americano Jamie King , 51 anni, che ha ideato le produzioni della cantante dal 2001”.

Ok, prepariamo i soldi…



@Madonna will be performing in Bogotá, Colombia during the next month of October 2023 at the El Campin stadium, which has a capacity of 39,000 spectators, according to new reports.

A new tour is comming… pic.twitter.com/LmphvQqA3j

— Dj Tony Beat (@DjTonyBeat) December 15, 2022