Madonna, parla una fonte: “Trovata priva di sensi, Lourdes è con lei in ospedale. Non vuole cancellare il tour”

Ieri come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia del ricovero di Madonna. La regina del pop a causa di un’infezione batterica è stata portata d’urgenza in ospedale. Adesso però una fonte vicina alla popstar ha svelato qualche dettaglio in più sull’accaduto.

Secondo quanto ha rivelato l’insider a PageSix, la Ciccone sabato sarebbe stata trovata incosciente e ricoverata immediatamente in terapia intensiva. Adesso Madonna sta meglio ed è in una normale stanza d’ospedale insieme alla figlia Lourdes Maria. La stessa fonte ha dichiarato che la cantante di Frozen è intenzionata a tornare al lavoro una volta che si sarà rimessa in forze e quindi è improbabile la cancellazione del The Celebration Tour (che però quasi certamente verrà posticipato).

Madonna ricoverata, parla una fonte: “Sta meglio e vuole tornare a provare per il tour”.

“Lei è stata trovata incosciente e trasportata d’urgenza in un ospedale di New York City. Posso dire che è stata intubata per almeno una notte prima di rimuovere il tubo e ora è vigile e si sta riprendendo. Sua figlia Lourdes Leon è stata al suo fianco durante tutto il calvario. La Regina del Pop ora è fuori dalla terapia intensiva ed è in una normale stanza in ospedale. È ancora sotto cure mediche. Madonna non vuole cancellare il suo tour. Si stava divertendo molto durante le prove e vuole tornare a farlo quando sarà pronta. Provava per 12 ore al giorno. Si era rimessa al lavoro in maniera seria ed era determinata. Posso confermare davvero che lei intende riprendere in mano tutto. Il suo team però non vuole spingerla o forzarla. Quelli che lavorano nell’edificio dove lei ha provato per settimane hanno scoperto del ricovero dai media, non ne sapevano nulla, anche perché non erano previste prove lo scorso weekend quindi non si sono allarmati quando non l’hanno vista”.

Mandiamo un po’ di energie positive alla nostra santa protettrice.