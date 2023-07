Madonna parla dopo il ricovero: novità sul tour mondiale

Le notizie sul ricovero di Madonna in terapia intensiva e i successivi rumor su come è stata rianimata hanno allarmato i fan. Ieri però la regina del pop è stata avvistata in strada a New York, a quanto pare le voci che la volevano ferma a letto non erano attendibili. Oggi la cantante americana ha anche parlato dal suo profilo Instagram e a ringraziato tutti i fan che le hanno inviato un pensiero in questi giorni complicati. Madonna ha poi spiegato che la leg americana del Celebration Tour verrà rimandata, mentre il tour inizierà ad ottobre in Europa (quindi a quanto pare non verranno posticipate le date europee).

Madonna: “Vi ringrazio per il vostro amore, il tour partirà in Europa a ottobre”.

“Grazie per la vostra energia positiva, per le preghiere e le parole di incoraggiamento sulla mia guarigione.

Ho sentito il vostro amore. Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita.

Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. E il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno dei miei fan che hanno acquistato i biglietti per il mio tour. – ha continuato la Ciccone – Inoltre non volevo deludere le persone che lavoravano instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere qualcuno.

Il mio obiettivo ora è pensare alla mia salute e diventare più forte, ma vi assicuro, tornerò da voi appena potrò farlo! Adesso il piano è di riprogrammare la tappa nordamericana del mio tour e di iniziare ad ottobre in Europa. E voglio dirvi che non potrei essere più grata per le vostre gentilezze e il vostro sostegno. Con tanto amore, M”.

Nessuno può fermare la regina, nemmeno un’infezine!