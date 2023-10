Madonna parla del suo ricovero e si commuove: “Potevo morire, viva per miracolo, ma non sto molto bene”

Proprio mentre stava preparando il suo The Celebration Tour, Madonna è stata colpita da una brutta infezione batterica ed è stata ricoverata d’urgenza a New York. La regina del pop ha dovuto posticipare la leg americana del tour e a tutti i fan è apparso subito chiaro quanto la situazione fosse grave. Con il passare delle settimane la star si è ripresa, è tornata in sala prove e adesso sta girando l’Europa con i suoi show.

Ieri sera la Ciccone si trovava ad Anversa allo Sportpaleis, quando tra un pezzo e l’altro ha parlato del suo ricovero e di come a giugno abbia rischiato di morire. Durante il discorso Madonna si è anche commossa ed ha ricordato sua madre, che è scomparsa quando lei aveva soltanto cinque anni.

“Less than four months ago, I was in the hospital and I was unconscious and people were thinking, predicting that I might not make it…it’s a fu**ing miracle I’m here right now.”

“Meno di quattro mesi fa, ero in ospedale ed ero priva di sensi, e la gente pensava sarei morta, dicevano che avrei potuto non farcela. È un dannato miracolo che io sia qui adesso. Mia madre, che Dio la benedica, deve vegliare su di me. Avrà detto ‘Ragazza, non è il tuo momento di andare’.

Ho avuto questo strano pensiero. All’improvviso ho provato empatia per mia madre, non per la sua malattia, ma per quanto sola deve essersi sentita mentre era in ospedale, sapendo che non sarebbe sopravvissuta.

Mi è stata data un’altra possibilità. E quindi ne sono molto grata. Devo dirvi che non mi sento molto bene in questo momento, ma non posso lamentarmi, perché sono viva. Grazie a Dio per i miei figli e per tutto il vostro amore e sostegno. Quindi di tutto questo sono così grata”.