Madonna potrebbe lanciare un nuovo album nel 2022: l’indizio sui social accende l’entusiasmo nei fan della popstar.

A Natale siamo tutti più buoni e siamo tutti più propensi a fare regali. Vale per tutti, dal più comune cittadino alla più grande star del mondo. Anche per Madonna, che è pronta a tornare sul mercato con nuova musica nei prossimi mesi. Lo ha fatto intendere la stessa regina del pop mondiale con un nuovo post pubblicato su Instagram. Un indizio che non lascia molto spaizo a dubbi: potrebbe arrivare già nel 2022 un nuovo album di inediti, a distanza di tre anni dall’ultimo, Madame X.

Madonna

Madonna: nuovo album nel 2022?

A lanciare un indizio piuttosto importante è stata la stessa lady Ciccone, pubblicando una sua foto in studio di registrazione. Scrive l’artista: “Tornare in studio e fare musica di nuovo è davvero bello. Nel nuovo anno ci saranno sorprese“.

Se la foto e la caption potrebbero lasciare qualche dubbio, a spazzarlo via sono i tag che accompagnano il post: sono infatti presenti non solo Swae Lee, autore e performer con cui l’artista ha già lavorato, ma anche Lauren D’Elia e Jozzy, produttori e autori molto importanti. Di seguito il post in questione:

Il successo di Madame X

L’ultimo album della popstar italo-americana, fin qui, è Madame X del 2019, disco che riuscì a raggiungere la vetta sia in America che in molti paesi del mondo (non in Italia, dove si fermò al secondo posto). Un grande successo, ma inferiore rispetto alle aspettative, visto che non figurò tra i più venduti di quell’anno né negli Stati Uniti che nel nostro paese.

Dopo Madame, Madonna aveva annunciato l’arrivo di un EP nel 2020, salvo poi far tramontare ogni ipotesi e dimenticare le sue stesse dichiarazioni. Stavolta però tutto fa presupporre che non ci saranno ripensamenti.